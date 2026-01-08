Marche Riotord

Marche

Place de l’Eglise Riotord Haute-Loire

Début : Jeudi 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-08-31 22:00:00

2026-05-21

départ de l’église à 20h (au mois d’août départ à 19h30) retour 22h.

2 parcours proposés une marche rythme balade, une marche plus rapide.

Gratuit

Place de l’Eglise Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

departure from the church at 8pm (in August departure at 7:30pm), return at 10pm.

2 routes on offer: a strolling rhythm walk, a faster walk.

Free

