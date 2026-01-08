Marche Riotord
Marche Riotord jeudi 21 mai 2026.
Marche
Place de l’Eglise Riotord Haute-Loire
Début : Jeudi 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-08-31 22:00:00
2026-05-21
départ de l’église à 20h (au mois d’août départ à 19h30) retour 22h.
2 parcours proposés une marche rythme balade, une marche plus rapide.
Gratuit
Place de l’Eglise Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
departure from the church at 8pm (in August departure at 7:30pm), return at 10pm.
2 routes on offer: a strolling rhythm walk, a faster walk.
Free
L'événement Marche Riotord a été mis à jour le 2026-01-08