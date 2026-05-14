Riotord

Kermesse

école Molière Riotord Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez profiter d’une kermesse avec spectacle pour enfants, stands de jeux, maquillage et structure gonflable. Possibilité de repas sur place avec frites et saucisses.

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école Molière Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 42 65 83 ce.0430541e@ac-clermont.fr

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English :

Come and enjoy a fair with a children’s show, games stalls, face painting and an inflatable structure. Meals available with French fries and sausages.

L’événement Kermesse Riotord a été mis à jour le 2026-05-12 par Haut Pays du Velay Tourisme