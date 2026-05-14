Kermesse Riotord
Kermesse Riotord samedi 6 juin 2026.
Riotord
Kermesse
école Molière Riotord Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Venez profiter d’une kermesse avec spectacle pour enfants, stands de jeux, maquillage et structure gonflable. Possibilité de repas sur place avec frites et saucisses.
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école Molière Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 42 65 83 ce.0430541e@ac-clermont.fr
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English :
Come and enjoy a fair with a children’s show, games stalls, face painting and an inflatable structure. Meals available with French fries and sausages.
L’événement Kermesse Riotord a été mis à jour le 2026-05-12 par Haut Pays du Velay Tourisme
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