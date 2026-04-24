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Venez découvrir les Oiseaux de chez nous Riotord

Venez découvrir les Oiseaux de chez nous Riotord samedi 30 mai 2026.

Adresse : Clavas

Ville : 43220 Riotord

Département : Haute-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 5 5 5 gratuit pour les enfants

Riotord

Venez découvrir les Oiseaux de chez nous

Clavas Riotord Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit pour les enfants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

à 9 h en compagnie de Marie et de Dominique de la LPO. RDV devant la chapelle de Clavas. Pensez à vos jumelles et chaussures de marche
Vers 12h les oiseaux contés par Mariette Vergne
Démonstration de tressage de mangeoires par Michèle Faure
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Clavas Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73  tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

at 9 am with Marie and Dominique from the LPO. RDV in front of the Clavas chapel. Bring binoculars and walking shoes
Around 12 noon les oiseaux contés by Mariette Vergne
Feeder weaving demonstration by Michèle Faure

L’événement Venez découvrir les Oiseaux de chez nous Riotord a été mis à jour le 2026-04-24 par Haut Pays du Velay Tourisme

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