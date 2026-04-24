Riotord

Venez découvrir les Oiseaux de chez nous

Clavas Riotord Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit pour les enfants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

à 9 h en compagnie de Marie et de Dominique de la LPO. RDV devant la chapelle de Clavas. Pensez à vos jumelles et chaussures de marche

Vers 12h les oiseaux contés par Mariette Vergne

Démonstration de tressage de mangeoires par Michèle Faure

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Clavas Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

at 9 am with Marie and Dominique from the LPO. RDV in front of the Clavas chapel. Bring binoculars and walking shoes

Around 12 noon les oiseaux contés by Mariette Vergne

Feeder weaving demonstration by Michèle Faure

L’événement Venez découvrir les Oiseaux de chez nous Riotord a été mis à jour le 2026-04-24 par Haut Pays du Velay Tourisme