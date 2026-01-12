Vide grenier

Riotord Haute-Loire

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Venez chiner et dénicher des trésors uniques au vide-greniers. Profitez également de votre journée pour flâner parmi les nombreux étals de la foire commerciale et artisanale. Produits du terroir, créations artisanales… seront au RDV

.

Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Come and hunt for unique treasures at the garage sale. You can also take advantage of the day to stroll among the many stalls at the trade and craft fair. Local produce, handcrafted creations… will all be on display

