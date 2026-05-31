Foire du 11 Novembre RISCLE Riscle

Informations pratiques

Riscle

Foire du 11 Novembre

RISCLE Halle Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11

Rendez-vous incontournable depuis 1998, la Foire du 11 Novembre !

Venez soutenir les éleveurs par votre présence et vos achats de daube, et profitez d’une balade dans les rues de Riscle à la rencontre de bovins, de chevaux, d’ânes, et de camelots, artisans et commerçants locaux.

Des animations sont prévues pour le bonheur de tous afin de passer d’agréables moments !

La daube sera à déguster sous la Halle en musique (avec le pain de campagne et les desserts proposés par la Coopérative Scolaire du Collège Val d’Adour).

Programme

Des camelots et commerçants seront présents toute la journée.

Châteaux gonflables pour les plus jeunes.

Chants occitans de 10h à 12h

Repas le midi sans réservation sous la Halle avec fonds sonore.

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RISCLE Halle Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 70 10 accueil@mairiederiscle.fr

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English :

A must-attend event since 1998: the November 11 Fair!

Come support the farmers by attending and buying their stewed beef, and enjoy a stroll through the streets of Riscle to see cattle, horses, donkeys, and local street vendors, artisans, and merchants.

Entertainment is planned for everyone’s enjoyment, so you can have a great time!

You can enjoy the beef stew under the market hall while listening to music (served with country bread and desserts provided by the Val d’Adour Middle School Cooperative).

Program

Street vendors and merchants will be present all day.

Inflatable castles for the little ones.

Occitan songs from 10 a.m. to 12 p.m.

Lunch served without reservations in the Halle accompanied by background music.

L’événement Foire du 11 Novembre Riscle a été mis à jour le 2026-08-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65