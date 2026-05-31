La Soupe à l’Oignon • Dire et Lire à l’Air, Sol’Adour • Tiers Lieu, Riscle

Informations pratiques

La Soupe à l’Oignon • Dire et Lire à l’Air Jeudi 17 septembre, 18h00 Sol’Adour • Tiers Lieu Gers

Entrée libre et gratuite – Inscription appréciée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T19:00:00+02:00

Le tout nouveau spectacle d’Arnaud Cance est un joyeux mélange de contes, de musique, de cuisine et d’humour sélectionnés au marché de la culture populaire. Une soupe polyglotte aux arômes Gascons, Limousins, Languedociens, Provençaux, Auvergnats… Un voyage culinaire à travers les histoires des femmes et des hommes des pays Occitans…

Le spectacle est multilingue français et occitan, avec ses différentes variantes. Il est aussi musical, car la préparation de la soupe est l’occasion de faire naître la musique par le détournement des objets du quotidien (relative à une pratique musicale très présente dans les chansons traditionnelles).

Arnaud Cance est un musicien qui joue sur scène depuis plus de 20 ans, seul ou accompagné. Il chante et joue des chansons populaires occitanes, mais il sait aussi fort bien mélanger ces musiques avec de l’électro, du ragga, etc.

Écriture et jeu : Arnaud Cance et Éric Destout

Expertise linguistique : Laurent Labadie

Production : Sirventés

Le programme complet de « Dire et Lire à l’Air, les Médiathèques en Vadrouille » est disponible à la Médiathèque de Riscle

Voir un reportage au sujet du spectacle sur France 3 Occitanie

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Spectacle organisé dans le cadre du Festival Dire et Lire à l’Air, les Médiathèques en Vadrouille, avec la Médiathèque Départementale du Gers, les associations Alavetz et Sol’Adour.

Edith Calas