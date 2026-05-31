Les Cafés IA, Médiathèque de Riscle, Riscle

Informations pratiques

Les Cafés IA Jeudi 24 septembre, 13h30 Médiathèque de Riscle Gers

Entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T13:30:00+02:00 – 2026-09-24T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-24T13:30:00+02:00 – 2026-09-24T15:30:00+02:00

Ce moment convivial s’adresse aux utilisateurs et non utilisateurs de l’IA.

Il sera animé par Matthieu Zumalacarregui, conseiller numérique.

L’occasion pour chacun de poser ses questions, partager ses expériences, ou échanger simplement sur ses usages au quotidien, dans un ambiance accessible et collaborative.

Limité à 12 personnes. Inscription en ligne ou par téléphone

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Partageons un moment convivial autour d’un café pour découvrir l’intelligence artificielle, poser ses questions ou partager ses expériences.

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