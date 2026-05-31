Les Cafés IA, Médiathèque de Riscle, Riscle
jeudi 24 septembre 2026 · Médiathèque de Riscle · Riscle
Informations pratiques
Les Cafés IA Jeudi 24 septembre, 13h30 Médiathèque de Riscle Gers
Entrée libre, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T13:30:00+02:00 – 2026-09-24T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-24T13:30:00+02:00 – 2026-09-24T15:30:00+02:00
Ce moment convivial s’adresse aux utilisateurs et non utilisateurs de l’IA.
Il sera animé par Matthieu Zumalacarregui, conseiller numérique.
L’occasion pour chacun de poser ses questions, partager ses expériences, ou échanger simplement sur ses usages au quotidien, dans un ambiance accessible et collaborative.
Limité à 12 personnes. Inscription en ligne ou par téléphone
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Partageons un moment convivial autour d’un café pour découvrir l’intelligence artificielle, poser ses questions ou partager ses expériences.
Gers numérique
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