LES VOYAGeurs.euses DU FAIRE, Médiathèque de Riscle, Riscle
vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque de Riscle · Riscle
Informations pratiques
LES VOYAGeurs.euses DU FAIRE Vendredi 18 septembre, 17h00 Médiathèque de Riscle Gers
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Attention ! Changement de date !
Décopatch sur coquilles St Jacques
Et qui sait ? Vous pourrez, pourquoi pas, offrir à votre tour des savoirs-faire, à partager lors de prochains ateliers.
__________________________________________
Nos évènements sont gratuits et ouverts à tous.
Nos jauges étant limitées, pensez à vous inscrire !
Médiathèque de Riscle place de la libération 32400 RISCLE Riscle 32400 Riscle Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 69 75 43 »}, {« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/les-voyageurseuses-du-faire-du-19-septembre-2026-1775654584 »}] [{« link »: « https://framaforms.org/les-voyageurseuses-du-faire-du-19-septembre-2026-1775654584 »}]
Emparez vous de cette proposition créative offerte par Laura !
@briancollection.com
À voir aussi à Riscle (Gers)
- Thé dansant Salle des fêtes Riscle 13 septembre 2026
- Festival “dire et lire à l’air” – Les Médiathèques en Vadrouille, Tiers lieu Sol’adour, Riscle 17 septembre 2026
- Les Promeneurs-euses DU DÉ, Médiathèque de Riscle, Riscle 21 octobre 2026