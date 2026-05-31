LES VOYAGeurs.euses DU FAIRE, Médiathèque de Riscle, Riscle

Informations pratiques

LES VOYAGeurs.euses DU FAIRE Vendredi 18 septembre, 17h00 Médiathèque de Riscle Gers

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Attention ! Changement de date !

Décopatch sur coquilles St Jacques

Et qui sait ? Vous pourrez, pourquoi pas, offrir à votre tour des savoirs-faire, à partager lors de prochains ateliers.

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Nos évènements sont gratuits et ouverts à tous.

Nos jauges étant limitées, pensez à vous inscrire !

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Emparez vous de cette proposition créative offerte par Laura !

@briancollection.com