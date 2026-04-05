Foire économique Autun Parc des expositions de l’éduen Autun

Autun

Foire économique Autun

Parc des expositions de l’éduen 1 Avenue André Frénaud Autun Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 10:00:00

fin : 2026-09-20 20:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Profitez des 12 000m2 d’exposition avec + 150 exposants,

Concours agricoles (Herd BOOK) avec près de 200 taureaux

4000m2 de parc automobile, plateau TV. avecémissions en direct,

Des produits d’ici et d’ailleurs. Restaurations et bars sur place.

Grande Nouveauté 2026… le Market Vintage avec plus de 40 exposants (années 40 à 90) Concours Pin-up .

Parc des expositions de l’éduen 1 Avenue André Frénaud Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 30 31 eveneco71@gmail.com

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English : Foire économique Autun

L’événement Foire économique Autun Autun a été mis à jour le 2026-06-19 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II