Foire gourmande à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence
Foire gourmande à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence samedi 21 novembre 2026.
Saint-Rémy-de-Provence
Foire gourmande à Saint-Rémy-de-Provence
Du samedi 21 au dimanche 22 novembre 2026 de 10h à 18h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Centre ville Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 10:00:00
fin : 2026-11-22 18:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Flânez à la Foire Gourmande organisée par l’association des commerçants de Saint-Rémy-de-Provence en centre ville.
Bienvenue à la Foire Gourmande de Saint-Rémy-de-Provence !
Place Favier • Place Expilly • Parvis de l’Église • Avenue de la Résistance • Place de la Mairie
Venez flâner dans les rues de Saint-Rémy pour une journée 100 % saveurs !
La Foire Gourmande vous invite à un voyage gustatif unique, avec des stands de producteurs et d’artisans venus de toute la région (et d’ailleurs !)
sel, miel, confits, montecaos, cookies, poutargue, tourtons du Champsaur, vins, gaufres, crêpes, barbe à papa, crème de marrons, beignets, panisses, thés, nougats, épices, produits du Canada, fougasses, navettes, oreillettes, olives, tapenades, bières, samoussas, charcuteries, fromages, ail, choucroute, sirops, rhums, pralines… et bien d’autres délices à découvrir et à déguster !
Pendant deux jours, le centre-ville se met à l’heure de la gourmandise ! .
Centre ville Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 61 08 31 labelunion13@gmail.com
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English :
Take a stroll through the town centre at the Foire Gourmande de Saint-Rémy-de-Provence.
L’événement Foire gourmande à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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