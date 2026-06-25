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Foire mensuelle d’Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne

Foire mensuelle d’Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne

Foire mensuelle d’Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne vendredi 3 juillet 2026.

Ville
87700 Aixe-sur-Vienne
Département
Haute-Vienne
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Tarif

Aixe-sur-Vienne

Foire mensuelle d’Aixe-sur-Vienne

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 08:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-08-07 2026-09-04 2026-10-02 2026-11-06 2026-12-04

Foire mensuelle d’Aixe-sur-Vienne qui a lieu chaque premier vendredi du mois.
Retrouvez tous les producteurs, artisans, marchands de vêtements, de chaussures et d’autres spécialités sous la halle marchande.
Parkings à proximité, place de la mairie ou parking proche de la poste et de la salle Yves Montand.
Venez faire vos achats en fruits et légumes, volailles, conserves, viandes et bien d’autres spécialités d’artisans et de divers marchands (vêtements, chaussures…).   .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 77 00 

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English : Foire mensuelle d’Aixe-sur-Vienne

L’événement Foire mensuelle d’Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Val de Vienne

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