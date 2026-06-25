Foire mensuelle d’Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne
Foire mensuelle d’Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne vendredi 3 juillet 2026.
Aixe-sur-Vienne
Foire mensuelle d’Aixe-sur-Vienne
Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 08:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-08-07 2026-09-04 2026-10-02 2026-11-06 2026-12-04
Foire mensuelle d’Aixe-sur-Vienne qui a lieu chaque premier vendredi du mois.
Retrouvez tous les producteurs, artisans, marchands de vêtements, de chaussures et d’autres spécialités sous la halle marchande.
Parkings à proximité, place de la mairie ou parking proche de la poste et de la salle Yves Montand.
Venez faire vos achats en fruits et légumes, volailles, conserves, viandes et bien d’autres spécialités d’artisans et de divers marchands (vêtements, chaussures…). .
Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 77 00
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English : Foire mensuelle d’Aixe-sur-Vienne
L’événement Foire mensuelle d’Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Val de Vienne
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