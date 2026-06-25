Marché hebdomadaire du vendredi Aixe-sur-Vienne Place René Gillet Aixe-sur-Vienne

Aixe-sur-Vienne

Marché hebdomadaire du vendredi Aixe-sur-Vienne

Place René Gillet Halle couverte Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 08:00:00

fin : 2026-10-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23 2026-10-30 2026-11-13 2026-11-20 2026-11-27 2026-12-11 2026-12-18 2026-12-25

Marché hebdomadaire d’Aixe-sur-Vienne du vendredi matin.

Retrouvez tous les producteurs exclusivement sous la halle couverte de la place René Gillet (ex champ de foire).

Parkings à proximité, place de la mairie ou parking proche de la poste et de la salle Yves Montand.

Venez faire vos achats en fruits et légumes, volailles, conserves, et bien d’autres spécialités. .

Place René Gillet Halle couverte Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 77 00

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English : Marché hebdomadaire du vendredi Aixe-sur-Vienne

L’événement Marché hebdomadaire du vendredi Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Val de Vienne