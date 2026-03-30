FOIRE MENSUELLE Villefranche-de-Panat
FOIRE MENSUELLE Villefranche-de-Panat jeudi 23 avril 2026.
FOIRE MENSUELLE
Villefranche-de-Panat Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-23
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23 2026-05-28 2026-06-25 2026-07-23 2026-08-27 2026-09-24 2026-10-22 2026-11-26
Tous les 4ème jeudis du mois… nombreux exposants.
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Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie
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English :
Every 4th Thursday of the month… many exhibitors.
L’événement FOIRE MENSUELLE Villefranche-de-Panat a été mis à jour le 2026-03-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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