FOIRE MENSUELLE

Villefranche-de-Panat Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23 2026-05-28 2026-06-25 2026-07-23 2026-08-27 2026-09-24 2026-10-22 2026-11-26

Tous les 4ème jeudis du mois… nombreux exposants.

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Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie

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English :

Every 4th Thursday of the month… many exhibitors.

L’événement FOIRE MENSUELLE Villefranche-de-Panat a été mis à jour le 2026-03-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)