Barrage de Saint Amans (lâchers de truites) Villefranche-de-Panat Aveyron

Barrage de Saint Amans (lâchers de truites)

Barrage de Saint Amans (lâchers de truites) 12430 Villefranche-de-Panat Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Petit barrage EDF pêchable uniquement du bord.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Small EDF dam fishable only from the shore.

Deutsch :

Kleiner EDF-Staudamm, der nur vom Ufer aus befischt werden kann.

Italiano :

Piccola diga EDF pescabile solo da riva.

Español :

Pequeña presa EDF pescable sólo desde la orilla.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-07-24 par ADT Aveyron