Barrage de Saint Amans (lâchers de truites) Villefranche-de-Panat Aveyron
Petit barrage EDF pêchable uniquement du bord.
English :
Small EDF dam fishable only from the shore.
Deutsch :
Kleiner EDF-Staudamm, der nur vom Ufer aus befischt werden kann.
Italiano :
Piccola diga EDF pescabile solo da riva.
Español :
Pequeña presa EDF pescable sólo desde la orilla.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-07-24 par ADT Aveyron