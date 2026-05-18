Folamour Nu Genea Live band Quai du Port Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Folamour Nu Genea Live band

Vendredi 17 juillet 2026 à partir de 20h30. Quai du Port Devant l’Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Préparez-vous à une soirée exceptionnelle sur la majestueuse scène flottante installée devant l’Hôtel de Ville !

Pour la 7ᵉ année, Marseille s’anime au rythme du soleil, de la fête et de la culture partagée.



L’Été Marseillais revient en 2026 avec une programmation éclectique, gratuite et ouverte à toutes et à tous.



La Ville de Marseille est heureuse de vous donner rendez-vous pour une soirée exceptionnelle sur la Scène sur l’eau, au cœur du Vieux-Port !





FOLAMOUR



Sa musicalité et son talent l’emmènent dans les plus grands festivals internationaux tels que Tomorrowland, Glastonbury ou encore Coachella. Avec une Boiler Room historique en 2019 et une plus récente en passe de le devenir, il a déjà écumé de nombreux dancefloors, de l’Australie à l’Angleterre, en passant par les États-Unis ou les Pays-Bas, ainsi que des salles de renom telles que l’Olympia de Paris, l’Ancienne Belgique à Bruxelles ou la salle Roundhouse de Sydney.



Depuis la sortie de son premier album en 2017, Folamour cumule plus de 170 millions de streams toutes plateformes confondues, avec des titres atteignant à eux seuls plus de 20 millions de streams sur Spotify. Quant à sa casquette de producteur, il a toujours eu à cœur de proposer une vision bien à lui de la musique, revendiquant fièrement ses racines soul, funk, disco, afrobeat ou pop, avec toujours le groove comme boussole. L’unité, la tolérance, le partage et la liberté sont les mots d’ordre de ses créations entêtantes. Il en écrit d’ailleurs un manifeste en 2023 Ceci est un manifeste de mon amour de l’humain libre et de mon affection pour ces étincelles qui naissent de nos frictions. Lorsqu’ouverts à l’autre, nous parvenons à y puiser une amitié et un partage qui nous construiront encore davantage.



Ce texte est même devenu pendant un temps l’intro de ses live sets, moments où se fait ressentir sans équivoque une profonde communion avec le public.



Incontestablement l’une des figures majeures de la scène électronique française, il explore inlassablement ses inspirations, en quête du point d’équilibre parfait entre les musiques qu’il aime écouter et celles qu’il aime jouer. En fin de compte, Folamour est surtout réputé pour délivrer des sets solaires et énergiques, ainsi que pour son célèbre bob, qui reste aussi inamovible que son sourire.







NU GENEA LIVE BAND



Nu Genea est le projet des musiciens et DJs Massimo Di Lena et Lucio Aquilina, originaires de Naples. Nourri par une recherche approfondie sur l’histoire des musiques de danse, le duo mêle héritage méditerranéen et influences globales dans un son original, entre disco, funk, boogie, électronique et folk.



Après The Tony Allen Experiments (2016), réalisé avec Tony Allen, ils publient Nuova Napoli (2018) sur leur propre label, NG Records, un hommage vibrant à leur ville. En 2022, l’album Bar Mediterraneo affirme leur identité avec des grooves hypnotiques et une dimension cinématographique saluée à l’international.



En live, Nu Genea s’est produit dans des festivals majeurs comme Sónar et Rock en Seine, offrant des concerts et DJ sets à l’énergie singulière. .

Quai du Port Devant l’Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready for an exceptional evening on the majestic floating stage set up in front of the Hôtel de Ville!

L’événement Folamour Nu Genea Live band Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-13 par Ville de Marseille