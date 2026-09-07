AGENDA · Saint-Paul
Folie Box, Médiathèque Leconte de Lisle, Saint-Paul
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Leconte de Lisle · Saint-Paul
Informations pratiques
Folie Box Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Leconte de Lisle La Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Folie Box
Prenez vous en photo aux couleurs des photo lontan avec le photobooth.
Médiathèque Leconte de Lisle 110 Boulevard du Front de Mer, 97460 Saint-Paul, France Saint-Paul 97460 La Réunion La Réunion +262262458185 https://mediatheques-saintpaul.re Bus : Ligne LGO, 1, 70, 71 , 72, 73, 74 – Arrêt: Louis Payen.
Folie Box
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