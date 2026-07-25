Folie des Plantes 2026 Parc du Grand Blottereau Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 10:00 – 18:30

Gratuit : oui Tout public

Rendez-vous au Parc du Grand Blottereau pour une nouvelle édition pleine de surprises ! Organisé par la Ville de Nantes, cet événement incontournable de la rentrée rassemble chaque année près de 40 000 visiteurs. Cette année, 180 exposants vous attendent sur les deux jours. Au programme Cette édition 2026 met à l’honneur la terre et le sol vivant.Plusieurs espaces thématiques et animations, parmi lesquels le pôle Biodivers’été ou encore le pôle Terre, vous permettront d’en apprendre davantage sur ce qui se passe sous nos pieds.???? Des exposants de végétaux, répartis sur deux circuits de visite : producteurs, pépiniéristes, collectionneurs et associations de passionnés.???? Des artisans d’art, créateurs d’œuvres et d’objets pour le jardin.???? Le réseau des Écossolies, avec 40 acteurs de l’économie sociale et solidaire de Loire-Atlantique, engagés dans les filières du végétal et des circuits courts.???? Nouveauté : la Folie des Plantes accueille les « Jeunes pousses », de jeunes structures locales tout juste lancées, à qui l’événement offre un coup de pouce pour démarrer leur activité. Informations pratiques Les 5 et 6 septembre de 10h à 18h30 | Parc du Grand Blottereau | Entrée librePrêt de brouettes et garde plantes par les lycéens du Grand Blottereau | Gratuit en échange d’une consigne que vous pouvez laisser pour participer à leur voyage d’études.Rendez-vous au pôle restauration pour manger et boire, et retrouvez dans les circuits des propositions sucrées, pour goûter et vous désaltérer tout au long de votre visite.Bonne Folie des Plantes 2026 à toutes et à tous !

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau



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