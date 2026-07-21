FOM = femme + homme La Grande Ourse Saint-Agathon
vendredi 4 décembre 2026 · La Grande Ourse · Saint-Agathon
Informations pratiques
Saint-Agathon
FOM = femme + homme
La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:30:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
Portée par la Compagnie Ici Même et Là Aussi, cette création théâtrale, documentaire, clownesque et musicale aborde avec humour et sensibilité la question de l’identité et des relations femmes-hommes, à travers 14 personnages interprétés par deux comédiens. .
La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement FOM = femme + homme Saint-Agathon a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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