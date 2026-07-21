FOM = femme + homme La Grande Ourse Saint-Agathon

Informations pratiques

Saint-Agathon

FOM = femme + homme

La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:30:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Portée par la Compagnie Ici Même et Là Aussi, cette création théâtrale, documentaire, clownesque et musicale aborde avec humour et sensibilité la question de l’identité et des relations femmes-hommes, à travers 14 personnages interprétés par deux comédiens. .

La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement FOM = femme + homme Saint-Agathon a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol