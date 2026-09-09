Fontaines et lavoirs des Monts de Gy, Ancien presbytère, 9 rue du Mont, 70700 BUCEY-LES-GY, Bucey-lès-Gy
samedi 19 septembre 2026 · Ancien presbytère, 9 rue du Mont, 70700 BUCEY-LES-GY · Bucey-lès-Gy
Informations pratiques
Fontaines et lavoirs des Monts de Gy 19 et 20 septembre Ancien presbytère, 9 rue du Mont, 70700 BUCEY-LES-GY Haute-Saône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir dans l’ancien presbytère l’exposition sur les fontaines et lavoirs des Monts de Gy.
Lavoirs couverts, fontaines-temples, égayoir : l’association Patrimoine et Environnement des Monts de Gy vous propose un voyage au cœur d’un patrimoine rural unique. Du quart de réserve des forêts de Colbert aux mairies-lavoirs, découvrez comment l’eau a façonné nos villages des Monts de Gy. Ici, l’architecture n’est pas seulement monumentale : elle coule, clapote et abreuve.
C’est aussi l’occasion de voir l’ancien presbytère et de visiter l’église paroissiale toute proche, ouverts exceptionnellement pour les journées du patrimoine.
Ancien presbytère, 9 rue du Mont, 70700 BUCEY-LES-GY 9 rue du Mont 700 BUCEY-LES-GY Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir dans l’ancien presbytère l’exposition sur les fontaines et lavoirs des Monts de Gy.
© Patrimoine et Environnement des Monts de Gy
À voir aussi à Bucey-lès-Gy (Haute-Saône)
- Un dimanche à Bucey-lès-Gy, Ancien presbytère, 9 rue du Mont, 70700 BUCEY-LES-GY, Bucey-lès-Gy 19 septembre 2026
- Les oiseaux de nos jardins, Ancien presbytère, 9 rue du Mont, 70700 BUCEY-LES-GY, Bucey-lès-Gy 19 septembre 2026
- Bucey-lès-Gy en images, une mémoire en partage, Ancien presbytère, 9 rue du Mont, 70700 BUCEY-LES-GY, Bucey-lès-Gy 19 septembre 2026
- Visite commentée de l’église de Bucey-lès-Gy, Église Saint-Martin, Bucey-lès-Gy 20 septembre 2026
- Marché de Noël à Bucey-lès-Gy Bucey-lès-Gy 28 novembre 2026