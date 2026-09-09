Fontaines et lavoirs des Monts de Gy, Ancien presbytère, 9 rue du Mont, 70700 BUCEY-LES-GY, Bucey-lès-Gy

Informations pratiques

Fontaines et lavoirs des Monts de Gy 19 et 20 septembre Ancien presbytère, 9 rue du Mont, 70700 BUCEY-LES-GY Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir dans l’ancien presbytère l’exposition sur les fontaines et lavoirs des Monts de Gy.

Lavoirs couverts, fontaines-temples, égayoir : l’association Patrimoine et Environnement des Monts de Gy vous propose un voyage au cœur d’un patrimoine rural unique. Du quart de réserve des forêts de Colbert aux mairies-lavoirs, découvrez comment l’eau a façonné nos villages des Monts de Gy. Ici, l’architecture n’est pas seulement monumentale : elle coule, clapote et abreuve.

C’est aussi l’occasion de voir l’ancien presbytère et de visiter l’église paroissiale toute proche, ouverts exceptionnellement pour les journées du patrimoine.

Ancien presbytère, 9 rue du Mont, 70700 BUCEY-LES-GY 9 rue du Mont 700 BUCEY-LES-GY Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir dans l’ancien presbytère l’exposition sur les fontaines et lavoirs des Monts de Gy.

© Patrimoine et Environnement des Monts de Gy