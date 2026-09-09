Les oiseaux de nos jardins, Ancien presbytère, 9 rue du Mont, 70700 BUCEY-LES-GY, Bucey-lès-Gy

Informations pratiques

Les oiseaux de nos jardins 19 et 20 septembre Ancien presbytère, 9 rue du Mont, 70700 BUCEY-LES-GY Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir dans le jardin de l’ancien presbytère l’exposition sur les oiseaux de nos jardins.

Cette exposition est complétée par les photos des enfants de l’école qui ont participé à la plantation du verger de l’ancien presbytère.

Les journées du patrimoine, c’est aussi l’occasion de voir l’ancien presbytère et de visiter l’église paroissiale toute proche, ouverts exceptionnellement pour les journées du patrimoine.

Ancien presbytère, 9 rue du Mont, 70700 BUCEY-LES-GY 9 rue du Mont 700 BUCEY-LES-GY Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir dans le jardin de l’ancien presbytère l’exposition sur les oiseaux de nos jardins.

© Patrimoine et Environnement des Monts de Gy