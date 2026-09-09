Un dimanche à Bucey-lès-Gy, Ancien presbytère, 9 rue du Mont, 70700 BUCEY-LES-GY, Bucey-lès-Gy
samedi 19 septembre 2026 · Ancien presbytère, 9 rue du Mont, 70700 BUCEY-LES-GY · Bucey-lès-Gy
Informations pratiques
Un dimanche à Bucey-lès-Gy 19 et 20 septembre Ancien presbytère, 9 rue du Mont, 70700 BUCEY-LES-GY Haute-Saône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Notre association, Patrimoine et Environnement des Monts de Gy, vous propose de redécouvrir le village photographié sous tous les angles un dimanche de communions au début des années 80 : l’occasion d’évoquer des souvenirs, de reconnaître des visages et des lieux.
C’est aussi l’occasion de voir l’ancien presbytère et de visiter l’église paroissiale toute proche, ouverte exceptionnellement pour les journées du patrimoine.
Ancien presbytère, 9 rue du Mont, 70700 BUCEY-LES-GY 9 rue du Mont 700 BUCEY-LES-GY Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Notre association, Patrimoine et Environnement des Monts de Gy, vous propose de redécouvrir le village photographié sous tous les angles un dimanche de communions au début des années 80 : l’occasion …
© Patrimoine et Environnement des Monts de Gy
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