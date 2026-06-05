Fontenay Japan & Co Espace Culturel René Cassin Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte

Fontenay Japan & Co

Espace Culturel René Cassin 70 avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Fontenay Japan & Co est de retour pour son édition 2026 !

Cosplayers, super héros, mangas, culture japonaise, pop culture, jeux vidéos, arts martiaux.

Entrée 2,00 € ; gratuit pour tous les enfants des écoles primaires du Pays de Fontenay-Vendée.

Restauration sur place.

Une animation des 24H. du F.K.S. .

Avec le soutien financier de la ville de Fontenay-le-Comte. .

Espace Culturel René Cassin 70 avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire secretariat.fks85@gmail.com

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English :

Fontenay Japan & Co is back for its 2026 edition!

L’événement Fontenay Japan & Co Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin