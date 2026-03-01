FOOT POUR ADOS & ENFANTS

Stade de foot Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-03-12 2026-03-19 2026-03-26 2026-04-02 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25

Venez vous amuser et vous dépenser dans une bonne partie de football, tous les jeudis de 17h à 18h ! Esprit convivial en équipe mixte.

Reprise de l’activité Football, pour les ados et les enfants de primaire, tous les jeudis de 17h à 18h. Venez vous amuser et vous dépenser dans une bonne partie de football ! Esprit convivial en équipe mixte.

Possibilité de récupérer les primaires à la sortie de l’école par Greg ( à 16h30 ). Un(e) accompagnant(e) est requis pour les enfants de maternelle. .

Stade de foot Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 52 62 03 96 foyer.rural.leginestel48330@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a good game of soccer every Thursday from 5pm to 6pm! Friendly spirit in mixed teams.

L’événement FOOT POUR ADOS & ENFANTS Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-03-05 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère