FOOT POUR ADOS & ENFANTS Saint-Étienne-Vallée-Française

Début : 2026-03-12
fin : 2026-05-14
2026-03-12 2026-03-19 2026-03-26 2026-04-02 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25
Venez vous amuser et vous dépenser dans une bonne partie de football, tous les jeudis de 17h à 18h ! Esprit convivial en équipe mixte.
Reprise de l’activité Football, pour les ados et les enfants de primaire, tous les jeudis de 17h à 18h. Venez vous amuser et vous dépenser dans une bonne partie de football ! Esprit convivial en équipe mixte.
Possibilité de récupérer les primaires à la sortie de l’école par Greg ( à 16h30 ). Un(e) accompagnant(e) est requis pour les enfants de maternelle. .
Stade de foot Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 52 62 03 96 foyer.rural.leginestel48330@gmail.com
Come and enjoy a good game of soccer every Thursday from 5pm to 6pm! Friendly spirit in mixed teams.
