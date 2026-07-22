Informations pratiques

Montpellier

FOOTBALL MHSC VS PAU

345 Avenue de Heidelberg Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Ligue 2 BKT

MONTPELLIER HSC affrontera Pau le 11 septembre 2026 au Stade de la Mosson

Venez supporter votre équipe favorite !

Ligue 2 BKT

MONTPELLIER HSC affrontera Pau le 11 septembre 2026 au Stade de la Mosson

Venez supporter votre équipe favorite ! .

345 Avenue de Heidelberg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 13 60 00

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English : FOOTBALL MHSC VS PAU

Ligue 2 BKT

MONTPELLIER HSC will face Pau on September 11, 2026, at Stade de la Mosson

Come cheer on your favorite team!

L’événement FOOTBALL MHSC VS PAU Montpellier a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OT MONTPELLIER