FOOTBALL MHSC VS US BOULOGNE CO Montpellier
vendredi 28 août 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
FOOTBALL MHSC VS US BOULOGNE CO
345 Avenue de Heidelberg Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Ligue 2 BKT
MONTPELLIER HSC affrontera Dijon FCO le 28 août 2026 au Stade de la Mosson
Venez supporter votre équipe favorite !
Ligue 2 BKT
MONTPELLIER HSC affrontera Dijon FCO le 28 août 2026 au Stade de la Mosson
Venez supporter votre équipe favorite ! .
345 Avenue de Heidelberg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 13 60 00
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English : FOOTBALL MHSC VS US BOULOGNE CO
Ligue 2 BKT
MONTPELLIER HSC will face Dijon FCO on August 28, 2026, at Stade de la Mosson
Come cheer on your favorite team!
L’événement FOOTBALL MHSC VS US BOULOGNE CO Montpellier a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OT MONTPELLIER
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