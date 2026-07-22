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AGENDA · Montpellier

FOOTBALL MHSC VS US BOULOGNE CO Montpellier

vendredi 28 août 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Adresse
345 Avenue de Heidelberg
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif

Montpellier

FOOTBALL MHSC VS US BOULOGNE CO

345 Avenue de Heidelberg Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Ligue 2 BKT
MONTPELLIER HSC affrontera Dijon FCO le 28 août 2026 au Stade de la Mosson

Venez supporter votre équipe favorite !
Ligue 2 BKT
MONTPELLIER HSC affrontera Dijon FCO le 28 août 2026 au Stade de la Mosson

Venez supporter votre équipe favorite !   .

345 Avenue de Heidelberg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 13 60 00 

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English : FOOTBALL MHSC VS US BOULOGNE CO

Ligue 2 BKT
MONTPELLIER HSC will face Dijon FCO on August 28, 2026, at Stade de la Mosson

Come cheer on your favorite team!

L’événement FOOTBALL MHSC VS US BOULOGNE CO Montpellier a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OT MONTPELLIER

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