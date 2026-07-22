Informations pratiques

Montpellier

FOOTBALL MHSC VS US BOULOGNE CO

345 Avenue de Heidelberg Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Ligue 2 BKT

MONTPELLIER HSC affrontera Dijon FCO le 28 août 2026 au Stade de la Mosson

Venez supporter votre équipe favorite !

Ligue 2 BKT

MONTPELLIER HSC affrontera Dijon FCO le 28 août 2026 au Stade de la Mosson

Venez supporter votre équipe favorite ! .

345 Avenue de Heidelberg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 13 60 00

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English : FOOTBALL MHSC VS US BOULOGNE CO

Ligue 2 BKT

MONTPELLIER HSC will face Dijon FCO on August 28, 2026, at Stade de la Mosson

Come cheer on your favorite team!

L’événement FOOTBALL MHSC VS US BOULOGNE CO Montpellier a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OT MONTPELLIER