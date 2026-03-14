Footing Gastronomique Espaces verts plage des Cavaliers Anglet

Footing Gastronomique

Espaces verts plage des Cavaliers Avenue des Cavaliers Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le Footing Gastronomique revient pour une 22ème édition pleine de saveurs et de convivialité !

Venez participer à cette course d’environ 10 km, entre littoral et forêt, dans un cadre naturel exceptionnel. Ici, pas de classement ni de chronomètre l’objectif est simple, se faire plaisir en courant et en dégustant.

Tout au long du parcours, plusieurs stands gourmands vous proposeront de découvrir et savourer les spécialités de la gastronomie basque, dans une ambiance chaleureuse et festive.

Le départ et l’arrivée ont lieu sur les espaces verts de la plage des Cavaliers, un lieu idéal entre océan et nature pour partager cette expérience sportive et gourmande.

Près de 1500 participants, coureurs amateurs ou confirmés, sont attendus pour ce rendez-vous annuel devenu incontournable.

Le port du t-shirt de l’événement est obligatoire le jour du footing pour accéder aux ravitaillements. .

Espaces verts plage des Cavaliers Avenue des Cavaliers Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com

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English : Footing Gastronomique

L’événement Footing Gastronomique Anglet a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Anglet