Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Forêt d’Escoublac Histoire Dune Forêt

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-08-02 12:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-02 2026-08-09

Visite guidée pédestre d’une forêt dunaire (forêt de La Baule Escoublac), sur le thème de la formation et l’histoire de cette forêt depuis le 19e siècle jusqu’à nos jours, mais également sur l’occupation allemande de 1940 à 1945, avec la présentation des vestiges de cette occupation.

Billetterie dans les Offices de tourisme La Baule Presqu’île de Guérande par téléphone au 02 40 24 34 44 ou dès maintenant sur cette page.

Billetterie non échangeable et non remboursable. .

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 86 94 36 64 romain.dubac@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Forêt d’Escoublac Histoire Dune Forêt La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44