Forêt d’Escoublac Histoire Dune Forêt La Baule-Escoublac
samedi 18 juillet 2026 · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
Forêt d’Escoublac Histoire Dune Forêt
La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-08-02 12:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-02 2026-08-09
Visite guidée pédestre d’une forêt dunaire (forêt de La Baule Escoublac), sur le thème de la formation et l’histoire de cette forêt depuis le 19e siècle jusqu’à nos jours, mais également sur l’occupation allemande de 1940 à 1945, avec la présentation des vestiges de cette occupation.
Billetterie dans les Offices de tourisme La Baule Presqu’île de Guérande par téléphone au 02 40 24 34 44 ou dès maintenant sur cette page.
Billetterie non échangeable et non remboursable. .
La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 86 94 36 64 romain.dubac@orange.fr
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English :
L’événement Forêt d’Escoublac Histoire Dune Forêt La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44
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