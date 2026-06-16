Forever Pavot Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Forever Pavot

Mercredi 2 décembre 2026 de 20h à 22h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 20:00:00

fin : 2026-12-02 22:30:00

Date(s) :

2026-12-02

Forever Pavot au Makeda la 2 décembre !

Avec Melchior, Forever Pavot nous embarque dans un voyage aussi fascinant qu’inattendu, quelque part entre pop psychédélique, science-fiction rétro et bande originale d’un film qui n’existe pas encore. Porté par l’imagination foisonnante d’Émile Sornin, ce nouveau projet explore des territoires plus électroniques et groovy, peuplés de synthétiseurs vintage, de mélodies envoûtantes et d’humour décalé. Sur scène, le trio donne vie à cet univers singulier dans un concert immersif où se croisent machines, cinéma imaginaire et pop futuriste. Une expérience aussi élégante qu’hypnotique, à découvrir absolument.



*Date organisée par La Responsabilité des Rêves, gestionnaire de l’Espace Julien Marseille .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com

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English :

Forever Pavot at Makeda on December 2!

L’événement Forever Pavot Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille