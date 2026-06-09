Forever Young Camille Yembé Place des Jacobins Le Mans
Forever Young Camille Yembé Place des Jacobins Le Mans jeudi 24 septembre 2026.
Le Mans
Forever Young Camille Yembé
Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:00:00
fin : 2026-09-24 23:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Après une première date parisienne à La Maroquinerie sold out, Camille Yembe annonce une tournée de concerts !
Révélation incontournable de la scène pop francophone, portée par son très attendu premier album sorti 22 mai, elle confirme une ascension fulgurante. Son univers singulier, entre pop, indie et influences rap, prend toute son ampleur sur scène.
Plus qu’un concert, une expérience à vivre — et sans doute une nouvelle étape pour une artiste dont l’histoire ne fait que commencer.
Camille Yembe est en route vers très loin. .
Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr
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L’événement Forever Young Camille Yembé Le Mans a été mis à jour le 2026-06-04 par CDT72
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