Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Formation – Analyser la situation financière de mon établissement, TOURS, Tours

Formation – Analyser la situation financière de mon établissement, TOURS, Tours

Formation – Analyser la situation financière de mon établissement, TOURS, Tours lundi 22 juin 2026.

Lieu : TOURS

Adresse : 33 rue Blaise Pascal 37000 tours

Ville : 37000 Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Tarif : 790€ / personne

Formation – Analyser la situation financière de mon établissement 22 et 23 juin TOURS Indre-et-Loire

790€ / personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-22T09:00:00+02:00 – 2026-06-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-23T09:00:00+02:00 – 2026-06-23T17:00:00+02:00

PROGRAMME DE FORMATION

Durée de la formation : 14 heures

Introduction aux comptes de résultats

  • Le compte de résultat simplifié et détaillé

  • Le compte de résultat global

  • Le compte de résultat de la gestion scolaire

  • Le compte de résultat de la gestion patrimoniale

Mettre en œuvre la comptabilité analytique

  • Analyse du bilan : structure générale du bilan, actif et passif

  • La Capacité Nette d’Autofinancement : définition, calcul, ratios

  • Le fonds de roulement : définition, calcul, ratios

  • Tableau de financement et d’investissement sur 5 ans

La politique d’investissement

  • Capacité d’investissement

  • Plan de financement

TOURS 33 rue Blaise Pascal 37000 tours Tours 37000 Grammont Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://asrec-centre.sc-form.net/GessicaEDC/(S(yj2t0h1xoivjkh5lw1nspinq))/Inscription/InsEnLigneDomaine.aspx?S=2&D=ANALYSER_L00002 »}]
Objectifs : Etre capable de donner un avis sur la situation financière d’un établissement et faire des propositions pour l’améliorer / Maîtriser les outils d’analyse financière d’un établissement formation analyser

À voir aussi à Tours (Indre-et-Loire)