Formation – Analyser la situation financière de mon établissement, TOURS, Tours

Formation – Analyser la situation financière de mon établissement 22 et 23 juin TOURS Indre-et-Loire

790€ / personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-22T09:00:00+02:00 – 2026-06-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-23T09:00:00+02:00 – 2026-06-23T17:00:00+02:00

PROGRAMME DE FORMATION

Durée de la formation : 14 heures

Introduction aux comptes de résultats

Le compte de résultat simplifié et détaillé

Le compte de résultat global

Le compte de résultat de la gestion scolaire

Le compte de résultat de la gestion patrimoniale

Mettre en œuvre la comptabilité analytique

Analyse du bilan : structure générale du bilan, actif et passif

La Capacité Nette d’Autofinancement : définition, calcul, ratios

Le fonds de roulement : définition, calcul, ratios

Tableau de financement et d’investissement sur 5 ans

La politique d’investissement

Capacité d’investissement

Plan de financement

TOURS 33 rue Blaise Pascal 37000 tours Tours 37000 Grammont Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://asrec-centre.sc-form.net/GessicaEDC/(S(yj2t0h1xoivjkh5lw1nspinq))/Inscription/InsEnLigneDomaine.aspx?S=2&D=ANALYSER_L00002 »}]

Objectifs : Etre capable de donner un avis sur la situation financière d’un établissement et faire des propositions pour l’améliorer / Maîtriser les outils d’analyse financière d’un établissement formation analyser