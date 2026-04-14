Formation – Analyser la situation financière de mon établissement, TOURS, Tours
Formation – Analyser la situation financière de mon établissement, TOURS, Tours lundi 22 juin 2026.
Formation – Analyser la situation financière de mon établissement 22 et 23 juin TOURS Indre-et-Loire
790€ / personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-22T09:00:00+02:00 – 2026-06-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-23T09:00:00+02:00 – 2026-06-23T17:00:00+02:00
PROGRAMME DE FORMATION
Durée de la formation : 14 heures
Introduction aux comptes de résultats
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Le compte de résultat simplifié et détaillé
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Le compte de résultat global
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Le compte de résultat de la gestion scolaire
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Le compte de résultat de la gestion patrimoniale
Mettre en œuvre la comptabilité analytique
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Analyse du bilan : structure générale du bilan, actif et passif
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La Capacité Nette d’Autofinancement : définition, calcul, ratios
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Le fonds de roulement : définition, calcul, ratios
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Tableau de financement et d’investissement sur 5 ans
La politique d’investissement
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Capacité d’investissement
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Plan de financement
TOURS 33 rue Blaise Pascal 37000 tours Tours 37000 Grammont Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://asrec-centre.sc-form.net/GessicaEDC/(S(yj2t0h1xoivjkh5lw1nspinq))/Inscription/InsEnLigneDomaine.aspx?S=2&D=ANALYSER_L00002 »}]
Objectifs : Etre capable de donner un avis sur la situation financière d’un établissement et faire des propositions pour l’améliorer / Maîtriser les outils d’analyse financière d’un établissement formation analyser
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