Formation Animer la fresque de la montagne Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Informations pratiques

Argelès-Gazost

Formation Animer la fresque de la montagne

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 14:00:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-14

La Fresque de la montagne est un atelier pédagogique pour un public adulte (15 ans et +) qui vise à vulgariser de manière ludique et collaborative les impacts du changement climatique en montagne tout en imaginant de nouveaux futurs pour les massifs de montagne en 2050 !

En devenant animateur·rice, vous pourrez animer l’atelier en autonomie dans sa version Pyrénéenne lors de vos actions de concertation ou de sensibilisation en lien avec les enjeux du changement climatique sur votre territoire.

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

La Fresque de la montagne is an educational workshop for adults (ages 15 and up) designed to explain, in a fun and collaborative way, the impacts of climate change on mountain regions while imagining new futures for mountain ranges in 2050!

By becoming a facilitator, you’ll be able to independently lead the Pyrenean version of the workshop during your consultation or awareness-raising activities related to climate change issues in your region.

L’événement Formation Animer la fresque de la montagne Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65