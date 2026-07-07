Formation aux gestes de premiers secours Semur-en-Auxois
mardi 7 juillet 2026 · Semur-en-Auxois
Informations pratiques
Semur-en-Auxois
Formation aux gestes de premiers secours
7 rue du Champ de foire Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:00:00
fin : 2026-07-07 18:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Et si demain, vous pouviez sauver une vie ?
La Croix-Rouge française organise une formation aux gestes de premiers secours (PSC). Accessible à tous dès 10 ans, cette journée vous permettra d’apprendre les réflexes essentiels pour réagir efficacement face à une urgence malaise, arrêt cardiaque, étouffement, hémorragie, perte de connaissance…
Parce qu’un geste simple peut faire toute la différence, venez vous former et devenez acteur de la chaîne des secours.
N’attendez pas l’urgence pour apprendre à agir ! .
7 rue du Champ de foire Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Formation aux gestes de premiers secours
L’événement Formation aux gestes de premiers secours Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-30 par OT des Terres d’Auxois
À voir aussi à Semur-en-Auxois (Côte-d'Or)
- Visite de la fabrique Bon Vivant et dégustation de biscuits Champ de la perdrix Semur-en-Auxois 8 juillet 2026
- Pliages en folie Semur-en-Auxois 9 juillet 2026
- Visite-découverte de Marmelure et Confitade Marmelure et confitade Semur-en-Auxois 10 juillet 2026
- Visite de l’imprimerie Intaglio Imprimerie Intaglio Semur-en-Auxois 11 juillet 2026
- Vide-dressing Les jolies nanas Le Bahut Semur-en-Auxois 12 juillet 2026