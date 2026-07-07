Informations pratiques

Semur-en-Auxois

Formation aux gestes de premiers secours

7 rue du Champ de foire Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:00:00

fin : 2026-07-07 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Et si demain, vous pouviez sauver une vie ?

La Croix-Rouge française organise une formation aux gestes de premiers secours (PSC). Accessible à tous dès 10 ans, cette journée vous permettra d’apprendre les réflexes essentiels pour réagir efficacement face à une urgence malaise, arrêt cardiaque, étouffement, hémorragie, perte de connaissance…

Parce qu’un geste simple peut faire toute la différence, venez vous former et devenez acteur de la chaîne des secours.

N’attendez pas l’urgence pour apprendre à agir ! .

7 rue du Champ de foire Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Formation aux gestes de premiers secours

L’événement Formation aux gestes de premiers secours Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-30 par OT des Terres d’Auxois