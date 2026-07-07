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AGENDA · Semur-en-Auxois

Formation aux gestes de premiers secours Semur-en-Auxois

mardi 7 juillet 2026 · Semur-en-Auxois

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
7 rue du Champ de foire
Ville
21140 Semur-en-Auxois
Département
Côte-d'Or
Tarif
60 60 60 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Semur-en-Auxois

Formation aux gestes de premiers secours

7 rue du Champ de foire Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:00:00
fin : 2026-07-07 18:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Et si demain, vous pouviez sauver une vie ?

La Croix-Rouge française organise une formation aux gestes de premiers secours (PSC). Accessible à tous dès 10 ans, cette journée vous permettra d’apprendre les réflexes essentiels pour réagir efficacement face à une urgence malaise, arrêt cardiaque, étouffement, hémorragie, perte de connaissance…

Parce qu’un geste simple peut faire toute la différence, venez vous former et devenez acteur de la chaîne des secours.

N’attendez pas l’urgence pour apprendre à agir !   .

7 rue du Champ de foire Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Formation aux gestes de premiers secours

L’événement Formation aux gestes de premiers secours Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-30 par OT des Terres d’Auxois

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