Formation d’initiation au compostage Ty Ar Vro Pourleth Guémené-sur-Scorff

Informations pratiques

Guémené-sur-Scorff

Formation d’initiation au compostage

Ty Ar Vro Pourleth 1 Rue Jean Feuillet Guémené-sur-Scorff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 14:30:00

fin : 2026-09-09 16:00:00

Date(s) :

2026-09-09

Apprenez les bases du compostage pour bien démarrer ! Quoi mettre au composteur ? Quels sont les gestes à effectuer pour que tout ce passe bien et quoi faire en cas de soucis ? Où utiliser sont compost et en quelle quantité ?

Inscription 2 jours avant la formation. Se munir d’un justificatif de domicile, afin de retirer le premier composteur du foyer. Ouvert à tous les habitants de Roi Morvan Communauté. .

Ty Ar Vro Pourleth 1 Rue Jean Feuillet Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 71 03

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English :

L’événement Formation d’initiation au compostage Guémené-sur-Scorff a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan