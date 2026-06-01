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FORMATION ENTRETIEN DES GREFFES DE CHATAIGNIER Ventalon en Cévennes

FORMATION ENTRETIEN DES GREFFES DE CHATAIGNIER Ventalon en Cévennes

FORMATION ENTRETIEN DES GREFFES DE CHATAIGNIER Ventalon en Cévennes dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Relais de l'Espinas

Ville : 48160 Ventalon en Cévennes

Département : Lozère

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit Adulte

Ventalon en Cévennes

FORMATION ENTRETIEN DES GREFFES DE CHATAIGNIER

Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:30:00
fin : 2026-06-21 12:30:00

Date(s) :
2026-06-21

Une formation pour apprendre à entretenir ses greffes de châtaignier et lutter contre les maladies et parasites.
Une formation pour apprendre à entretenir ses greffes de châtaignier et lutter contre les maladies et parasites.   .

Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 44 71 27 

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English :

A training course to learn how to maintain chestnut grafts and combat diseases and parasites.

L’événement FORMATION ENTRETIEN DES GREFFES DE CHATAIGNIER Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-06-05 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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