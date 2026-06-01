FORMATION ENTRETIEN DES GREFFES DE CHATAIGNIER Ventalon en Cévennes dimanche 21 juin 2026.

Ventalon en Cévennes

FORMATION ENTRETIEN DES GREFFES DE CHATAIGNIER

Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:30:00

fin : 2026-06-21 12:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Une formation pour apprendre à entretenir ses greffes de châtaignier et lutter contre les maladies et parasites.

Une formation pour apprendre à entretenir ses greffes de châtaignier et lutter contre les maladies et parasites. .

Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 44 71 27

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English :

A training course to learn how to maintain chestnut grafts and combat diseases and parasites.

L’événement FORMATION ENTRETIEN DES GREFFES DE CHATAIGNIER Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-06-05 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère