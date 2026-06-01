FORMATION ENTRETIEN DES GREFFES DE CHATAIGNIER Ventalon en Cévennes
FORMATION ENTRETIEN DES GREFFES DE CHATAIGNIER Ventalon en Cévennes dimanche 21 juin 2026.
Ventalon en Cévennes
FORMATION ENTRETIEN DES GREFFES DE CHATAIGNIER
Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:30:00
fin : 2026-06-21 12:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Une formation pour apprendre à entretenir ses greffes de châtaignier et lutter contre les maladies et parasites.
Une formation pour apprendre à entretenir ses greffes de châtaignier et lutter contre les maladies et parasites. .
Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 44 71 27
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English :
A training course to learn how to maintain chestnut grafts and combat diseases and parasites.
L’événement FORMATION ENTRETIEN DES GREFFES DE CHATAIGNIER Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-06-05 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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