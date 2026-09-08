Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes] Atelier solidaire Rennes
jeudi 10 septembre 2026 · Atelier solidaire · Rennes
Informations pratiques
Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes] Atelier solidaire Rennes Jeudi 10 septembre, 09h30 Ille-et-Vilaine
Apprenez les bases de la mécanique vélo avec l’Atelier des Transitions
_**Dans le cadre de la semaine des portes ouvertes de l’Atelier Solidaire**_
Vous avez toujours rêvés de comprendre comment fonctionne votre vélo ? Vous aimeriez apprendre les bases pour savoir le réparer ou changer des pièces ? Venez participer à cette première session de formation à la mécanique vélo animée par l’Atelier des Transitions, quel que soit votre niveau ou votre pratique !
Atelier de 9h30 à 12h30, gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-10T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-10T12:30:00.000+02:00
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Atelier solidaire 3 boulevard Mounier Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine
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