Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes], Atelier solidaire, Rennes

Informations pratiques

Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes] Jeudi 10 septembre, 09h30 Atelier solidaire Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T09:30:00+02:00 – 2026-09-10T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-10T09:30:00+02:00 – 2026-09-10T12:30:00+02:00

Dans le cadre de la semaine des portes ouvertes de l’Atelier Solidaire

Vous avez toujours rêvés de comprendre comment fonctionne votre vélo ? Vous aimeriez apprendre les bases pour savoir le réparer ou changer des pièces ? Venez participer à cette première session de formation à la mécanique vélo animée par l’Atelier des Transitions, quel que soit votre niveau ou votre pratique !

Atelier de 9h30 à 12h30, gratuit.

Atelier solidaire 3 boulevard Mounier Rennes 35704 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

Apprenez les bases de la mécanique vélo avec l’Atelier des Transitions