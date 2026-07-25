Formation Yoga Aerien Biscarrosse
vendredi 20 novembre 2026 · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Formation Yoga Aerien
325 Rue des Compagnons Biscarrosse Landes
Tarif : 594 – 594 – 940 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 08:30:00
fin : 2026-11-22 17:30:00
Date(s) :
2026-11-20
Formation Certifiante en Yoga aerien
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325 Rue des Compagnons Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 64 00 95 m.a.zavarina@gmail.com
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English : Formation Yoga Aerien
L’événement Formation Yoga Aerien Biscarrosse a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Grands Lacs
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