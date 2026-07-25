Informations pratiques

Biscarrosse

Formation Yoga Aerien

325 Rue des Compagnons Biscarrosse Landes

Tarif : 594 – 594 – 940 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 08:30:00

fin : 2026-11-22 17:30:00

Date(s) :

2026-11-20

Formation Certifiante en Yoga aerien

Envie d’envoler votre pratique ou d’enseigner une discipline unique ? Rejoignez notre formation intensive de 30h certifiée Yoga Alliance à Biscarrosse, guidée par Maria Zavarina.

Que vous soyez pratiquant passionné ou professeur en quête de nouveauté, vous apprendrez à maîtriser le hamac, les inversions en toute sécurité, la décompression vertébrale et plus de 60 postures adaptées à tous.

• Au programme Sécurité du matériel, 60+ postures, pédagogie, création de séquences et pratique guidée.

• Format Petit groupe intimiste pour un suivi sur-mesure.

https://www.mariazavarinayoga.com/formation-yoga-aérien* .

325 Rue des Compagnons Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 64 00 95 m.a.zavarina@gmail.com

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English : Formation Yoga Aerien

L’événement Formation Yoga Aerien Biscarrosse a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Grands Lacs