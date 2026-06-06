Formes ouvertes : Visite commentée Institut suédois Paris

Marion Alluchon est responsable de l’art contemporain à l’Institut suédois à Paris depuis 2008, où elle assure le commissariat et la supervision de nombreuses expositions, notamment « Identités en mouvement : cinq voix samies contemporaines » (2014), « D’après nature » (2015) ou encore « Thérapie nationale » de Peter Johansson (2019‑2020). Elle est également historienne de l’art, spécialiste de l’art naïf et de ses conditions de reconnaissance en France et aux États‑Unis entre 1886 et 1948, sujet sur lequel elle a récemment publié l’essai Primitifs modernes ? Définir l’art naïf en France dans les années 1930 (Fage / Fondation Giacometti, 2022), Bleu-rouge-jaune, la palette des Primitifs modernes (Galerie Dina Vierny, Paris et Gallery Marianne Rosenberg & CO, New York, 2022) ou encore la monographie Le Douanier Rousseau parue aux éditions Gallimard en 2025.

Marjolaine Lévy est historienne de l’art et commissaire d’exposition. Elle est l’auteure de nombreux essais et catalogues d’exposition. Elle a été la commissaire des expositions « Le cauchemar de Greenberg » à la Fondation Ricard, « Léon Wuidar, une peinture à géométrie variable » au Bonisson Art Center, de la rétrospective « Fausta Squatriti » à la Kunsthaus Pasquart. En 2024, elle a été la commissaire de « La société des spectacles » à la Fondation Ricard, et la lauréate du prix BMW Art Makers. En 2025, elle est la commissaire de l’exposition « Super Conceptual Pop » à la Fondation CAB (Bruxelles) et de la rétrospective de Farah Atassi au Musée Picasso de Malaga. En 2027, elle sera la commissaire d’une exposition consacrée à l’abstraction modeste au Musée des Arts modestes à Sète.

Informations pratiques

Entrée libre dans la limite des places disponibles

La visite commentée se déroulera en français

« Formes ouvertes » présente près de trente années de création du peintre et sculpteur Olle Bærtling (1911-1981), figure iconique de l’abstraction, en dialogue avec les œuvres de sept artistes internationaux·les. Les commissaires, Marion Alluchon et Marjolaine Lévy, se prêtent au jeu de la visite commentée.

Le jeudi 18 juin 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-18T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-18T19:00:00+02:00_2026-06-18T20:00:00+02:00

Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris

https://paris.si.se/agenda/formes-ouvertes-visite-commentee-2/ +33144788020 institutsuedois@si.se



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