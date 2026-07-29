Formule Sport Jeux traditionnels en bois Jardins de l’Hôtel de ville Saint-Yrieix-la-Perche
mercredi 29 juillet 2026 · Jardins de l'Hôtel de ville · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Formule Sport Jeux traditionnels en bois
Jardins de l’Hôtel de ville 45 Boulevard de l’Hôtel de Ville Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 18:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Venez vous amusez en famille ou entre amis avec de grands jeux en bois et des jeux de société, installés dans les jardins de l’Hôtel de Ville. .
Jardins de l’Hôtel de ville 45 Boulevard de l’Hôtel de Ville Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 74 06 46
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English : Formule Sport Jeux traditionnels en bois
L’événement Formule Sport Jeux traditionnels en bois Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Pays de Saint-Yrieix
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