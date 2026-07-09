Formule Sport Tennis de table Salle multisports Villa Sport Saint-Yrieix-la-Perche
jeudi 9 juillet 2026 · Salle multisports Villa Sport · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Formule Sport Tennis de table
Salle multisports Villa Sport Rue Colonnel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Séance de découverte et d’initiation au tennis de table. .
Salle multisports Villa Sport Rue Colonnel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 74 06 46
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English : Formule Sport Tennis de table
L’événement Formule Sport Tennis de table Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Pays de Saint-Yrieix
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