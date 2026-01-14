Forum Autisme Pyrénées LANNEMEZAN Lannemezan

Forum Autisme Pyrénées

LANNEMEZAN 231 Rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

L’association AUTISME PYRÉNÉES organise son forum avec des invités prestigieux. Ce sera une journée riche en échanges, en partages et en apprentissages. Ce forum est conçu pour offrir des clés de compréhension essentielles et des solutions concrètes afin de mieux appréhender l’autisme et ses enjeux.

Les invités

– Paul et Sophie EL KHARRAT. Paul, écrivain et chroniqueur radio est devenu célèbre grâce aux 12 coups de Midi . Il est porteur d’autisme Asperger. C’est au travers d’un livre Atypique ! qu’il se confie avec sa maman Sophie, sur l’impact que l’Autisme a eu sur leurs vies.

– Josef SCHOVANEC, philosophe, écrivain et voyageur français, est un militant pour la dignité des personnes autistes.

– Peter PATFAWL, dessinateur d’ouvrages et de dessins mêlant humour et engagement social notamment sur les thématiques du handicap et de l’autisme.

– Docteur Eric LEMONNIER, pédopsychiatre spécialiste de l’autisme. Il a travaillé sur l’inclusion scolaire des enfants autistes.

LANNEMEZAN 231 Rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 70 33 21 34 contact@autisme-pyrenees.com

English :

The AUTISME PYRÉNÉES association is organizing its forum with prestigious guests. It will be a day rich in exchanges, sharing and learning. This forum is designed to offer essential keys to understanding and concrete solutions to better apprehend autism and its challenges.

Guests

– Paul and Sophie EL KHARRAT. Paul, writer and radio commentator, became famous thanks to the 12 coups de Midi . He has Asperger’s autism. In a book entitled Atypique! , he and his mom Sophie talk about the impact autism has had on their lives.

– Josef SCHOVANEC, French philosopher, writer and traveler, is an activist for the dignity of autistic people.

– Peter PATFAWL, cartoonist and author of books and drawings combining humor and social commitment, notably on the themes of disability and autism.

– Doctor Eric LEMONNIER, child psychiatrist specializing in autism. He has worked on school inclusion for autistic children.

