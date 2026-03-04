Forum – Cinéclub – Parasite, Astrée, Chambéry
Forum – Cinéclub – Parasite, Astrée, Chambéry jeudi 26 mars 2026.
Forum – Cinéclub – Parasite Jeudi 26 mars, 18h00 Astrée Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-26T18:00:00+01:00 – 2026-03-26T21:00:00+01:00
Fin : 2026-03-26T18:00:00+01:00 – 2026-03-26T21:00:00+01:00
Parasite – Cinéclub des lycéens en section cinéma de Louis Armand
Astrée 7, bd du Theatre, Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Événement Astrée Forum – Cinéclub – Parasite