Forum de la Biodiversité, IUT de Saint-Malo, Saint-Malo

Forum de la Biodiversité Jeudi 19 mars, 09h00 IUT de Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T09:00:00+01:00 – 2026-03-19T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-19T09:00:00+01:00 – 2026-03-19T17:00:00+01:00

Le département Gestion des Entreprises et des Administrations de l’IUT de Saint-Malo organise le festival Solid’Earth Fest sur le thème de l’écologie et de la solidarité qui aura lieu les mercredi 18, jeudi 19 et le vendredi 20 Mars 2026.

Ce festival, organisé par des étudiants de 1ère année du département GEA, met en avant LA BIODIVERSITE avec différentes associations et partenaires investis dans sa protection.

Dans le cadre du Solid’Earth Fest, les étudiants organisent un Forum de la Biodiversité qui aura lieu le jeudi 19 mars entre 9h et 17h à l’IUT de Saint-Malo.

L’entrée est libre et gratuite.

IUT de Saint-Malo 40 Rue de la Croix Desilles, 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Paramé Ille-et-Vilaine Bretagne

Festival étudiant pour la Biodiversité – Solid’Earth Fest

Delphine Maillet