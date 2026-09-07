AGENDA · Draguignan
Forum de l’orientation post bac 2026, Complexe Saint Exupéry, Draguignan
mardi 17 novembre 2026 · Complexe Saint Exupéry · Draguignan
Informations pratiques
Forum de l’orientation post bac 2026 Mardi 17 novembre, 08h30 Complexe Saint Exupéry Var
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-17T08:30:00+01:00 – 2026-11-17T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-17T08:30:00+01:00 – 2026-11-17T17:00:00+01:00
Renouvellement du 16e forum de l’orientation post bac – accueil de 105 stands. 2 200 lycéens de la dracénie 17 qui se rendront sur site pour s’informer sur les filières qui les intéressent pour préparer leurs voeux sur Parcoursup.
Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
16e forum de l’orientation post bac 2026
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