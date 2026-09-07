Forum de l’orientation post bac 2026, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Informations pratiques

Forum de l’orientation post bac 2026 Mardi 17 novembre, 08h30 Complexe Saint Exupéry Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T08:30:00+01:00 – 2026-11-17T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-17T08:30:00+01:00 – 2026-11-17T17:00:00+01:00

Renouvellement du 16e forum de l’orientation post bac – accueil de 105 stands. 2 200 lycéens de la dracénie 17 qui se rendront sur site pour s’informer sur les filières qui les intéressent pour préparer leurs voeux sur Parcoursup.

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

16e forum de l’orientation post bac 2026