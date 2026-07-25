Forum des activités La Générale, Caserne Mellinet Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-10 20:00 –

Gratuit : oui Tout public

Pour finir ce forum des activités en beauté, venez vibrer aux sons de Sessualità pour une soirée rock’n’roll.Ouvert à tous·tes, gratuit.

La Générale, Caserne Mellinet Nantes 44000



Afficher la carte du lieu La Générale, Caserne Mellinet et trouvez le meilleur itinéraire

