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Forum des activités La Générale, Caserne Mellinet Nantes

jeudi 10 septembre 2026 · La Générale, Caserne Mellinet · Nantes

Forum des activités La Générale, Caserne Mellinet Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
La Générale, Caserne Mellinet
Adresse
31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-10 20:00 –
Gratuit : oui  Tout public 

Pour finir ce forum des activités en beauté, venez vibrer aux sons de Sessualità pour une soirée rock’n’roll.Ouvert à tous·tes, gratuit.

La Générale, Caserne Mellinet Nantes 44000


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