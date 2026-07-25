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Forum des activités La Générale, Caserne Mellinet Nantes
jeudi 10 septembre 2026 · La Générale, Caserne Mellinet · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-10 20:00 –
Gratuit : oui Tout public
Pour finir ce forum des activités en beauté, venez vibrer aux sons de Sessualità pour une soirée rock’n’roll.Ouvert à tous·tes, gratuit.
La Générale, Caserne Mellinet Nantes 44000
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