Forum des activités Mairie des Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs
Forum des activités Mairie des Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs vendredi 19 juin 2026.
Les Hôpitaux-Neufs
Forum des activités
Mairie des Hôpitaux-Neufs 1 place de la mairie Les Hôpitaux-Neufs Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 16:00:00
fin : 2026-06-19 19:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Yoga, éveil à l’anglais, danse, musique, théâtre, pilates, marche nordique, gym, crochet, …Il y a des propositions pour les personnes de 9 mois à +99 ans, une large palette d’activités qui auront lieu aux Hôpitaux-Neufs à la rentrée de septembre.
Ouvert de 16h à 19h, gratuit et sans engagement, ce forum se veut un lieu d’échange et de découverte et vous risquez d’être surpris de la richesse de l’offre pour une petite commune comme le nôtre.
Et bien entendu c’est ouvert à tous! .
Mairie des Hôpitaux-Neufs 1 place de la mairie Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 56 41 64 76 vertclair@mairiehopitauxneufs.fr
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English : Forum des activités
L’événement Forum des activités Les Hôpitaux-Neufs a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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