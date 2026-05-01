Saint-Laurent-de-Neste

FORUM DES AIDANTS

à la zone Pic Pyrénées Innovation SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 09:30:00

fin : 2026-05-21 16:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Trait d’Union organise un forum des aidants consacré aux personnes qui aident un proche âgé ou en situation de handicap.

L’objectif est de permettre à chaque aidant de venir chercher des informations utiles et trouver du soutien et ce, malgré ses contraintes telles que les soins programmés du proche aidé.

Toute la journée, un village des partenaires regroupera 27 stands pour s’informer, être aidé dans les démarches, trouver du soutien, pour l’habitat, les aides à la vie quotidienne, la santé, prendre du temps pour soi…

Retrouvez toutes le programme de la journée sur >> https://trait-union-sud.org/forum-des-aidants-le-21-mai-2026/

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à la zone Pic Pyrénées Innovation SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 30 14 87

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English :

Trait d?Union is organizing a caregiver forum dedicated to people who are helping an elderly or disabled relative.

The aim is to enable all caregivers to come and find useful information and support, despite constraints such as the scheduled care of their loved one.

Throughout the day, a partner village will feature 27 stands offering information, help with procedures and support in areas such as housing, daily living aids, health and taking time out for oneself

Find out more about the day’s program at >> https://trait-union-sud.org/forum-des-aidants-le-21-mai-2026/

L’événement FORUM DES AIDANTS Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de Neste-Barousse|CDT65