Forum des associations, 20 ans de la maison de quartier La Mano et inauguration de la fresque, Maison de quartier La Mano, Nantes

Informations pratiques

Forum des associations, 20 ans de la maison de quartier La Mano et inauguration de la fresque Samedi 12 septembre, 10h00 Maison de quartier La Mano Loire-Atlantique

gartuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:30:00+02:00

Découvrez les associations de Nantes Nord lors du forum.

Elles présenteront leurs activités avec démonstrations et initiations.

Profitez des animations, ateliers, concerts, spectacles, expositions et fêtez les 20 ans de la Maison de quartier La Mano ! À cette occasion venez admirer la nouvelle fresque !

17h : Concert du groupe The Royal Premiers.

Restauration sur place

Maison de quartier La Mano 3 Rue Eugène Thomas, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 61 80 »}]

Venez fêter les 20 ans de la maison de quartier la Mano, découvrir les associations lors du Forum et la nouvelle fresque !