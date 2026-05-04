Forum des associations Place des droits de l’homme Bas-en-Basset

Bas-en-Basset

Forum des associations

Place des droits de l’homme Espace fabro Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 08:00:00

fin : 2026-09-05 13:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Forum des associations, de nombreuses associations seront présentes.

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Place des droits de l’homme Espace fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 72 37

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English :

Forum of associations, many associations will be present.

L’événement Forum des associations Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron