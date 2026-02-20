Forum des associations Espace polyvalent Châteauneuf-sur-Isère

Informations pratiques

Châteauneuf-sur-Isère

Forum des associations

Espace polyvalent Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez découvrir les différentes associations sportives, culturelles et de lien social de Châteauneuf-sur-Isère !

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Espace polyvalent Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 88 accueil@chateauneufsurisere.fr

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English :

Come discover the various sports, cultural, and community organizations in Châteauneuf-sur-Isère!

L’événement Forum des associations Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-08 par Valence Romans Tourisme