Forum des associations Espace polyvalent Châteauneuf-sur-Isère
samedi 5 septembre 2026 · Espace polyvalent · Châteauneuf-sur-Isère
Informations pratiques
Châteauneuf-sur-Isère
Forum des associations
Espace polyvalent Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 12:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez découvrir les différentes associations sportives, culturelles et de lien social de Châteauneuf-sur-Isère !
.
Espace polyvalent Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 88 accueil@chateauneufsurisere.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover the various sports, cultural, and community organizations in Châteauneuf-sur-Isère!
L’événement Forum des associations Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-08 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme)
- Visite guidée: Les carrières et habitats troglodytiques Mairie Châteauneuf-sur-Isère 15 juillet 2026
- A l’ombre des troglodytes Site des Maisons troglodytiques Châteauneuf-sur-Isère 16 juillet 2026
- Marché nocturne des créateurs Site des maisons troglodytes Châteauneuf-sur-Isère 17 juillet 2026
- Courant d’air, à l’ombre des Troglodytes Atelier et lecture pour enfants Site des maisons troglodytes Châteauneuf-sur-Isère 23 juillet 2026
- Cinéma en plein air En fanfare Parc du gymnase Châteauneuf-sur-Isère 24 juillet 2026